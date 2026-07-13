Sam Neill è morto a 78 anni a Sydney. È noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Alan Grant in Jurassic Park, dove interpretava un paleontologo. L’attore degli anni ’90, che preferiva le vigne ai red carpet, non desiderava essere un divo. È ricordato principalmente per il ruolo nel film di grande successo che gli ha dato notorietà.

Era l’uomo che sussurrava ai dinosauri, hanno scritto. Ed è vero. Sam Neill – scomparso ieri a Sydney, a 78 anni – è stato prima di tutto Alan Grant, il paleontologo di Jurassic Park. Gli occhiali sfilati con lentezza, lo sguardo incredulo: il primo brachiosauro che compare all’orizzonte, e il cinema che torna a farsi meraviglia. Per quello che fu, allora, il più grande incasso della storia. Ma Sam Neill, con il suo volto aperto e gentile, con il suo sguardo limpido, un po’ alla Kevin Costner, è stato molto di più. epa13108036 (FILE) - New Zealand actor and cast member Sam Neill arrives for the screening of the movie 'Blackbird' during the 44th annual Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Canada, 06 September 2019 (re-issued 13 July 2026). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sam Neill, l’uomo che sussurrava ai dinosauri: l’attore degli anni 90 che non voleva essere un divo (e preferiva le vigne ai red carpet)

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È morto Sam Neill, addio allattore di Jurassic Park e Lezioni di piano

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Morto l'attore #SamNeill, famoso aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park x.com

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