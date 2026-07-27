Se i costi di gas, energia elettrica e carburanti rimangono invariati, nel 2023 imprese e famiglie del Veneto spenderanno circa 3 miliardi di euro in più rispetto al 2022. La spesa complessiva si aggira quindi intorno a questa cifra, con un aumento del 15,8%. La stangata riguarda principalmente le utenze domestiche e le imprese della regione. È stato suggerito di aumentare le fonti rinnovabili e di adottare gruppi d’acquisto per ridurre i costi.

A bocce ferme, cioè se i prezzi di gas, energia elettrica e carburanti dovessero rimanere quelli attuali, alla fine di quest’anno imprese e famiglie venete avranno pagato una bolletta aggregata supplementare vicina ai 3 miliardi di euro, il 15,8% in più rispetto allo scorso anno. E, nel breve periodo, gli strumenti di difesa paiono poco affilati: a parte il ricorso a forme di acquisto organizzato con la garanzia di tariffe fisse per alcuni mesi e lo sviluppo di soluzioni di autoproduzione riescono oggi appaiono le uniche soluzioni a portata di mano. Il peso del rincaro complessivo lo ha calcolato ieri la Cgia di Mestre nel suo consueto... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Caro-energia, per le famiglie venete stangata da 3 miliardi: «Serve puntare a più rinnovabili e gruppi d’acquisto»

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