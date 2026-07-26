Nel 2026, famiglie e imprese italiane dovranno affrontare un incremento di 29 miliardi di euro nei costi di energia e carburanti rispetto all’anno precedente. Secondo le stime dell’Ufficio studi di una associazione di categoria, il rincaro riguarderà principalmente luce, gas e carburanti, con le regioni più colpite che registreranno aumenti più significativi. La stangata economica si tradurrà in maggiori spese per le utenze e i trasporti.

Nel 2026 famiglie e imprese italiane si troveranno a fare i conti con una nuova, pesante ondata di rincari energetici. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia, il costo complessivo per luce, gas e carburanti aumenterà di 29 miliardi di euro rispetto al 2025. Gli aumenti di benzina, luce e gas. La componente più pesante riguarda i carburanti. Benzina e diesel registreranno infatti un aumento complessivo di 13,6 miliardi di euro, pari a un +20,4%. I prezzi alla pompa hanno già raggiunto livelli molto elevati: I rincari sono rispettivamente del 14,4% e del 18,5% rispetto al periodo precedente all’escalation militare. Un incremento che colpisce in modo diretto automobilisti, trasporti e logistica, con inevitabili ripercussioni a cascata sui prezzi finali di beni e servizi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Quifinanza.it - Caro energia e benzina, stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese: le regioni più colpite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aumenti su benzina, luce e gas da 29 miliardi per la guerra in Iran: le regioni più colpiteNegli ultimi tempi, i prezzi di benzina, luce e gas sono aumentati di circa 29 miliardi di euro a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran.

Aumenti su carburanti, luce e gas da 29 miliardi per la guerra in Iran: le regioni più colpiteNegli ultimi mesi, i prezzi di carburanti, luce e gas sono cresciuti di circa 29 miliardi di euro, a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran.

Temi più discussi: Caro energia e caro carburante: l’allarme delle associazioni; Il bluff di Meloni e soci: spuntano 14 miliardi contro il caro-energia; Caro energia e carburanti, Misiani: Mentre le imprese si indebitano per pagare le bollette e le famiglie rinunciano alle vacanze, il governo non sa che pesci pigliare; Caro energia, in Veneto una stangata da quasi 3 miliardi: benzina, gas e luce sempre più cari.

@FRANCOMARCELL12 @annamaria_ff @ValeryMell1 C’è un governo in questo Paese? Su stipendi, carovita, benzina e costo dell’energia Meloni che fa? x.com

Caro energia e benzina, stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese: le regioni più colpiteLuce, gas e carburanti in forte aumento nel 2026, i rincari peseranno per 29 miliardi. Le regioni più esposte e le mosse future del Governo ... quifinanza.it

Caro energia, stangata da 29 miliardi nel 2026: benzina, gas e bollette pesano su famiglie e impreseLa stima della Cgia: rincari per quasi 29 miliardi tra carburanti, elettricità e gas. Lombardia la regione più colpita, gli aiuti del governo coprirebbero solo una parte dei costi ... affaritaliani.it