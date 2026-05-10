Caro energia in Puglia stangata da 1,5 miliardi tra carburanti luce e gas
In Puglia, le famiglie e le imprese si preparano a sostenere un aumento dei costi legato alla crisi energetica internazionale. Tra carburanti, luce e gas, si stima un incremento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Questa situazione si riflette sull’aumento delle spese quotidiane e sulle attività produttive locali, mentre le autorità monitorano gli effetti di questa fase di instabilità sui consumi e sui bilanci delle utenze.
La nuova crisi energetica internazionale rischia di trasformarsi in una pesantissima stangata per famiglie e imprese pugliesi. Secondo le stime elaborate dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, nel 2026 l’aumento dei prezzi di benzina, gasolio, energia elettrica e gas comporterà per l’Italia un aggravio complessivo vicino ai 29 miliardi di euro rispetto al 2025. Dentro questo scenario nazionale la Puglia emerge come una delle regioni maggiormente esposte agli effetti dei rincari. La spesa energetica La spesa energetica complessiva per cittadini e aziende pugliesi dovrebbe infatti salire da 9,557 miliardi di euro del 2025 a 11,135 miliardi nel 2026, con un aumento di 1,578 miliardi pari al 16,5%.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Notizie correlate
Caro carburanti a Pasqua, stangata da 1,3 miliardi di euro per chi si sposta in autoLa Pasqua del 2026 si preannuncia una delle più salate degli ultimi anni per i portafogli di chi viaggerà in auto lungo lo Stivale.
Aumenti su carburanti, luce e gas da 29 miliardi per la guerra in Iran: le regioni più colpiteLe continue chiusure dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale, hanno fatto aumentare a dismisura i...