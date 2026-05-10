Caro energia in Puglia stangata da 1,5 miliardi tra carburanti luce e gas

In Puglia, le famiglie e le imprese si preparano a sostenere un aumento dei costi legato alla crisi energetica internazionale. Tra carburanti, luce e gas, si stima un incremento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Questa situazione si riflette sull’aumento delle spese quotidiane e sulle attività produttive locali, mentre le autorità monitorano gli effetti di questa fase di instabilità sui consumi e sui bilanci delle utenze.

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