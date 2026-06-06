Carburanti prorogato il taglio delle accise | ridotto lo sconto sul gasolio

Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto sulla benzina rimane invariato, mentre quello sul gasolio si riduce ulteriormente. La decisione entra in vigore immediatamente e durerà fino alla data stabilita. Nessuna variazione invece per le aliquote applicate alla benzina. La misura riguarda esclusivamente le accise, senza interventi su altri costi o tasse legate ai carburanti.

Resta invariato il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce ulteriormente quello applicato al gasolio. È quanto stabilisce il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che proroga le misure attualmente in vigore sui carburanti. Per la benzina viene confermata la riduzione di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio lo sconto scende dagli attuali 10 centesimi a 5 centesimi al litro. Riduzione dimezzata per il diesel Tenendo conto dell’Iva, il beneficio per il gasolio passa da 12,2 centesimi a 6,1 centesimi al litro. Si tratta quindi di un ulteriore dimezzamento rispetto alla riduzione prevista fino ad oggi. Il provvedimento conferma la volontà del Governo di mantenere una misura di alleggerimento fiscale sui carburanti, pur rimodulando l’entità dello sconto applicato al diesel. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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BENZINA A QUASI DUE EURO AL LITRO, LO SCONTO DELLE ACCISE VALE SOLO SUL DIESEL | 04/05/2026

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