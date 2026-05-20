Caro energia verso Cdm venerdì | governo a caccia di risorse per taglio accise

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta cercando nuove risorse per affrontare il problema del caro energia. La riunione del Consiglio dei ministri è prevista per venerdì 22 maggio. In vista di questa data, si discute di possibili misure, tra cui un eventuale taglio delle accise sui carburanti. La decisione finale dovrebbe essere presa durante la seduta di venerdì, mentre si lavora per individuare le risorse finanziarie necessarie. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli delle misure da adottare.

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(Adnkronos) – Governo a caccia di nuove risorse per fronteggiare il caro energia. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di venerdì 22 maggio, quando dovrebbe riunirsi il Consiglio dei ministri. Il Cdm, secondo quanto si apprende, dovrebbe avere luogo alle 19. Sul tavolo un possibile nuovo provvedimento per prorogare il taglio delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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