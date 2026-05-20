Caro energia verso Cdm venerdì | governo a caccia di risorse per taglio accise
Il governo sta cercando nuove risorse per affrontare il problema del caro energia. La riunione del Consiglio dei ministri è prevista per venerdì 22 maggio. In vista di questa data, si discute di possibili misure, tra cui un eventuale taglio delle accise sui carburanti. La decisione finale dovrebbe essere presa durante la seduta di venerdì, mentre si lavora per individuare le risorse finanziarie necessarie. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli delle misure da adottare.
(Adnkronos) – Governo a caccia di nuove risorse per fronteggiare il caro energia. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di venerdì 22 maggio, quando dovrebbe riunirsi il Consiglio dei ministri. Il Cdm, secondo quanto si apprende, dovrebbe avere luogo alle 19. Sul tavolo un possibile nuovo provvedimento per prorogare il taglio delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Caro carburanti, il governo verso una proroga del taglio delle accise fino al 30 aprile: la decisione nel prossimo cdmIl governo è al lavoro per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 7 aprile.
Caro carburanti, governo proroga taglio accise fino al 1 maggio: le misure approvate in CdmIl governo ha stabilito la proroga del taglio delle accise dei carburanti fino al 1 maggio.
Caro energia e impegno per la Difesa, priorità del Governo. Dopo il Cdm di ieri incontro tra la premier, Tajani, Salvini, Giorgetti e Crosetto. Sul tavolo anche lo sciopero degli autotrasportatori in programma dal 25 al 29 maggio. x.com
Caro energia, Giorgetti apre a vie alternative e l’Ue rompe il silenzio: Esaminiamo la richiesta italianaDialogo aperto tra Roma e Bruxelles sul caro energia. Mentre il Mef esplora tante vie oltre alla deroga ai patti, Dombrovskis apre al confronto ponendo condizioni sui consumi. Ma è corsa per trovare ... milanofinanza.it
Caro energia, Bruxelles dice no a Meloni. Il governo verso il Cdm tra l’opzione scostamento e il rebus dei fondi SafeMeloni chiede l’estensione della clausola di salvaguardia, già prevista per le spese della difesa, ma Bruxelles fa muro. Senza i margini per rinnovare il taglio delle accise, Palazzo Chigi pensa al vo ... milanofinanza.it