Caro energia verso Cdm venerdì | governo a caccia di risorse per taglio accise

Il governo sta cercando nuove risorse per affrontare il problema del caro energia. La riunione del Consiglio dei ministri è prevista per venerdì 22 maggio. In vista di questa data, si discute di possibili misure, tra cui un eventuale taglio delle accise sui carburanti. La decisione finale dovrebbe essere presa durante la seduta di venerdì, mentre si lavora per individuare le risorse finanziarie necessarie. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli delle misure da adottare.

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