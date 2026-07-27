Il governo ha deciso di mantenere lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto, con un costo stimato di circa 125 milioni di euro. La misura riguarda esclusivamente il carburante diesel e non si applica alla benzina o ad altri prodotti petroliferi. Le indiscrezioni sulle coperture finanziarie per eventuali tagli alle accise avevano ipotizzato anche un aumento del prezzo delle sigarette, ma non ci sono state conferme ufficiali in merito.

Nel corso delle ultime ore erano circolate indiscrezioni su possibili coperture finanziarie per il taglio delle accise, tra cui anche un aumento del prezzo delle sigarette. Secondo fonti del centrodestra, l'ipotesi era stata presa in considerazione durante il confronto interno all'esecutivo, ma ha i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Caro carburanti, Giorgetti in CdM: “Sconto di 17 centesimi solo sul gasolio fino al 6 agosto, operazione da € 125mln”

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