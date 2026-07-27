Caro carburante benzina oltre i 2 euro il governo vara decreto Anief all’attacco | Un quarto dello stipendio via così una vera e propria tassa occulta

Con il pieno di benzina che continua a segnare cifre da capogiro, la ripartenza di settembre si tinge di ansia per milioni di italiani, ma in particolare per i lavoratori della scuola. Il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico, ha alzato la voce oggi in una nota stampa, denunciando la situazione insostenibile dei docenti e del personale ATA costretti a fare i pendolari o a vivere da fuori sede. “Il caro carburante sta mettendo in croce gli italiani – ha dichiarato Pacifico – ma per i nostri insegnanti è una vera e propria tassa occulta che azzera il valore del loro lavoro”. La denuncia arriva nel momento più caldo dell’estate, tra partenze per le vacanze e l’ansia del rientro a scuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Caro carburante senza freni: benzina oltre 2€ e diesel verso £2,50, scatta la rabbia dei cittadini

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