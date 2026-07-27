Caro carburante benzina oltre i 2 euro il governo vara decreto Anief all’attacco | Un quarto dello stipendio via così una vera e propria tassa occulta
Il prezzo della benzina supera i 2 euro al litro, spingendo il governo a approvare un nuovo decreto. Anief critica la misura, definendola una tassa occulta che toglie un quarto dello stipendio. La decisione arriva mentre il costo del carburante resta elevato, generando preoccupazione tra i lavoratori, in particolare tra gli insegnanti, per la spesa crescente legata al carburante.
Con il pieno di benzina che continua a segnare cifre da capogiro, la ripartenza di settembre si tinge di ansia per milioni di italiani, ma in particolare per i lavoratori della scuola. Il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico, ha alzato la voce oggi in una nota stampa, denunciando la situazione insostenibile dei docenti e del personale ATA costretti a fare i pendolari o a vivere da fuori sede. “Il caro carburante sta mettendo in croce gli italiani – ha dichiarato Pacifico – ma per i nostri insegnanti è una vera e propria tassa occulta che azzera il valore del loro lavoro”. La denuncia arriva nel momento più caldo dell’estate, tra partenze per le vacanze e l’ansia del rientro a scuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Caro carburante senza freni: benzina oltre 2€ e diesel verso £2,50, scatta la rabbia dei cittadini
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