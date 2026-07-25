Carburanti oltre i 2 euro al litro il governo valuta nuovi interventi contro il caro-benzina
I prezzi dei carburanti superano i 2 euro al litro in diverse aree, a causa della tensione internazionale legata alla guerra nel Golfo. Il governo sta valutando nuovi interventi per contenere il caro-benzina. Benzina e gasolio hanno raggiunto e superato questa soglia, alimentando l’allarme sui costi per gli automobilisti. La situazione si mantiene critica, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e considerano misure di risposta.
La nuova fase di tensione internazionale legata alla guerra nel Golfo sta spingendo verso l’alto i prezzi dei carburanti, con benzina e gasolio che in diverse aree hanno superato la soglia dei 2 euro al litro. Il governo sta valutando possibili misure per contenere l’impatto degli aumenti su famiglie e imprese, con particolare attenzione al sistema delle accise. La questione è stata al centro di un incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo l’andamento dei prezzi dell’energia e dei carburanti e le possibili soluzioni da adottare per limitare gli effetti dell’aumento del costo del petrolio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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