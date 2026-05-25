Caro carburante | Migliaia di artigiani a rischio tassa occulta

La crisi in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno causato un aumento dei prezzi del carburante, mettendo a rischio le attività di migliaia di artigiani nella regione del Friuli Venezia Giulia. L’incremento dei costi energetici si riflette sui costi di produzione e trasporto, creando difficoltà per le piccole imprese locali. La situazione si inserisce in un contesto di aumenti continui dei prezzi dei carburanti, che incidono sui bilanci delle attività artigianali.

La crisi in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz si abbattono anche sul tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. A lanciare l'allarme è Cna Fvg, che denuncia come il rincaro di carburanti ed energia stia mettendo a rischio migliaia di micro e piccole imprese artigiane della regione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Iran, Salvini: A qualcuno in Ue conviene non chiudere la guerra

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