Carly Simon ha annunciato di avere il morbo di Parkinson, rompendo anni di silenzio sulle sue condizioni di salute. La cantautrice, nota per brani come “You’re So Vain” e “Coming Round Again”, ha condiviso la notizia in un messaggio rivolto ai fan e ai colleghi. Simon ha detto di non aver smesso di vivere nonostante la diagnosi. La rivelazione ha suscitato emozione tra chi la segue e apprezza la sua musica.

La voce di “You’re So Vain” e “Coming Round Again” rompe il silenzio dopo anni di apparizioni sempre più rare: Carly Simon ha rivelato di essere affetta dal morbo di Parkinson. La cantautrice americana, 83 anni (alcune testate riportano 81), ha scelto di raccontare la sua verità in una lunga lettera aperta condivisa con i media internazionali, mettendo fine a mesi di domande e speculazioni sui motivi del suo ritiro dalle scene pubbliche. Nella dichiarazione, ripresa da People, Simon ha spiegato di aver ricevuto tantissimi messaggi da fan curiosi di sapere cosa le fosse successo negli ultimi tempi. La popstar ha ammesso di aver impiegato del tempo per comprendere e accettare la diagnosi, prima di decidere quanto volesse renderla pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho il Parkinson, ma non ho smesso di vivere”: Carly Simon rivela la diagnosi della sua malattia. La cantautrice di “Coming Round Again” e “You’re So Vain” commuove fan e colleghi

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