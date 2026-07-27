Carly Simon annuncia di avere il morbo di Parkinson | Mi ci è voluto tempo per accettare la diagnosi

Carly Simon ha annunciato di essere affetta dal morbo di Parkinson. La cantante ha spiegato di aver impiegato del tempo per accettare la diagnosi e ha parlato delle cure intraprese. Dopo 18 anni, torna con un nuovo album, segnando un ritorno nel mondo musicale.

Carly Simon annuncia di avere il morbo di Parkinson. La cantante racconta la diagnosi, le cure e il ritorno con un nuovo album dopo 18 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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