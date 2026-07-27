Carlo Conti e gli auguri dolcissimi alla moglie | Grazie ai tuoi genitori per averti creato così unica

Il 27 luglio è una data importante per la famiglia Conti, che ha condiviso pubblicamente un messaggio di gratitudine rivolto ai genitori della moglie del conduttore, riconoscendo loro il merito di averla resa unica. Carlo Conti ha espresso i suoi auguri e ringraziamenti con parole semplici e calorose, mantenendo il suo stile diretto e naturale.

Il 27 luglio è un giorno speciale in casa Conti. E Carlo, fedele al suo stile, non poteva non renderlo pubblico con la semplicità e il calore che lo hanno reso uno dei volti più amati della tv italiana. Sul suo profilo Instagram è arrivata la foto che vale più di mille parole: lui e Francesca Vaccaro a tavola, mano nella mano, sorrisi complici e uno sfondo di verde che sa di vacanza e di pace. Tavolo apparecchiato, due calici, l’atmosfera di un ristorante dove il tempo si ferma. “ Buon compleanno amore ” La dedica è diretta, senza filtri, piena di “o” finali che dicono più di un discorso. “Buon compleanno amore mioooooooo!!!! Con un grazie particolare ai tuoi genitori per averti creato così unica!!!!” scrive Conti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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