Festa della mamma da Carlo Conti a Federica Pellegrini | gli auguri social dei vip

In questa giornata, molti personaggi noti hanno utilizzato i social network per rivolgere auguri alla propria madre. Tra loro ci sono presentatori e atleti che hanno condiviso foto e messaggi dedicati alla figura materna. Le pubblicazioni sono state pubblicate nel giorno dedicato alla festa della mamma, domenica 10 maggio, e hanno coinvolto diversi influencer e personaggi dello spettacolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui