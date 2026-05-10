Festa della mamma da Carlo Conti a Federica Pellegrini | gli auguri social dei vip
In questa giornata, molti personaggi noti hanno utilizzato i social network per rivolgere auguri alla propria madre. Tra loro ci sono presentatori e atleti che hanno condiviso foto e messaggi dedicati alla figura materna. Le pubblicazioni sono state pubblicate nel giorno dedicato alla festa della mamma, domenica 10 maggio, e hanno coinvolto diversi influencer e personaggi dello spettacolo.
(Adnkronos) – Da Michelle Hunziker, a Carlo Conti fino a Federica Pellegrini. Anche i vip celebrano sui social oggi, domenica 10 maggio, la festa della mamma condividendo parole d'amore e foto amarcord. C'è chi sceglie l'ironia come Elena Santarelli che ha condiviso un video sdraiata a letto, mentre attende marito e figli per degli auguri. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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