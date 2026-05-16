Carlo Conti è cittadino onorario di Livorno | Grazie a tutti riconoscimento dedicato alla mia famiglia

Da livornotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Boia dé, finalmente sono livornese”. Queste le parole di Carlo Conti che oggi, sabato 16 maggio, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Livorno. Visibilmente emozionato, ha trattenuto a stento le lacrime quando durante il discorso di ringraziamento ha ricordato le sue origini e i genitori. E. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Carlo Conti riceve la cittadinanza onoraria di Livorno

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