Carlo Conti è cittadino onorario di Livorno | Grazie a tutti riconoscimento dedicato alla mia famiglia

“Boia dé, finalmente sono livornese”. Queste le parole di Carlo Conti che oggi, sabato 16 maggio, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Livorno. Visibilmente emozionato, ha trattenuto a stento le lacrime quando durante il discorso di ringraziamento ha ricordato le sue origini e i genitori. E. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Carlo Conti riceve la cittadinanza onoraria di Livorno

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