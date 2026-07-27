I prezzi dei carburanti in Toscana salgono ancora, con il diesel self a quasi 2,20 euro al litro e la benzina intorno ai 2 euro. Nel pomeriggio, il consiglio dei ministri si riunisce per approvare un decreto con misure urgenti riguardanti i prezzi petroliferi, in risposta alla crisi dei mercati internazionali. La decisione arriva dopo un aumento costante delle tariffe, che prosegue senza sosta.

Firenze, 27 luglio 2026 – La corsa dei prezzi dei carburanti non si ferma e ora il governo prova a intervenire. Nel pomeriggio è infatti convocato il consiglio dei ministri, chiamato ad approvare un decreto con "disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali". Tra le ipotesi al vaglio c'è un intervento sulle accise dei carburanti, mentre resta aperto il confronto all'interno della maggioranza sulle coperture economiche, tra cui anche un possibile aumento delle accise sulle sigarette. L'allarme riguarda da vicino anche la Toscana, dove il pieno continua a pesare sempre di più sulle tasche di automobilisti e autotrasportatori, in un periodo segnato dagli spostamenti estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Carburanti, nuova stangata in Toscana: diesel self a quasi 2,20 euro al litro, benzina intorno ai 2

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