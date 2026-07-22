I prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina che raggiunge una media di 1,949 euro al litro e il diesel che si avvicina ai 2,20 euro, secondo i dati del ministero. In autostrada, la benzina si attesta a circa 1,95 euro e il gasolio supera i 2,15 euro. I rincari si verificano mentre si avvicinano i giorni di maggiore afflusso per le vacanze estive.

Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro. I prezzi rilevati dall'Osservatorio Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall' Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità «self service» lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,949 euro al litro per la benzina (1,942 il prezzo di ieri) e 2,124 euro per il gasolio (2,107 il prezzo di ieri). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Carburanti, stangata d'estate: prezzi ancora in salita, benzina a 1,949 euro e diesel vicino ai 2,20 in autostrada

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