Il prezzo del gas naturale è salito a 60 euro, il livello più alto da marzo, a causa dell’intensificarsi della guerra in Iran. Nel frattempo, il petrolio ha registrato un aumento, mentre la benzina si avvicina ai 2 euro al litro. Questa crescita dei prezzi si traduce in aumenti per le bollette e i carburanti, causando un impatto diretto sui costi di vita quotidiani.

Roma, 20 luglio 2026 – L’escalation della guerra in Iran sta producendo effetti anche e livello economico globale. Questa mattina Il prezzo del gas ha raggiunto i 60 euro. Ad Amsterdam infatti i contratti Ttf salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. https:www.quotidiano.netvideoeconomiastangata-carburanti-gasolio-sopra-2-euro-a-litro-c5al4av3 Il gas oltre 60 euro. E il gas, il cui aumento pare destinato a non arrestarsi ai 60 euro, più del petrolio, le cui quotazioni rimangono comunque su livelli alti, sta risentendo delle ripercussioni sul traffico delle navi cargo nello Stretto di Hormuz dovute all’aumentare della tensione e degli attacchi Stati Uniti e Iran nell’area del Golfo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Quotidiano.net - Gas ai massimi da marzo. Sale il petrolio. Benzina verso i 2 euro al litro. Stangata per carburanti e bollette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rising gas prices squeeze gig workers, small business owners

Notizie e thread social correlati

Benzina da record, oltre i 2 euro in Italia. Petrolio, prezzi in salita: brent a 90,5 dollari. Gas ai massimi da marzoI prezzi della benzina in Italia hanno superato i 2 euro al litro, raggiungendo livelli record.

Dal caro carburanti una stangata per gli italiani: la benzina ‘servita’ sfonda la soglia dei 2 euro al litroIl prezzo della benzina ‘servita’ ha superato i 2 euro al litro, rappresentando una spesa significativa per gli automobilisti italiani.

Temi più discussi: Gas naturale ai massimi da marzo: perché il Ttf è tornato a 60 euro; Gas, prezzo Ttf Amsterdam a 57 euro/MWh (+4%): ai massimi da 4 mesi - Geagency; I prezzi del gas europeo salgono ai massimi di oltre un mese per le tensioni sullo Stretto di Hormuz; I prezzi del gas in Europe ai massimi da tre mesi per tensioni in Medio Oriente.

Gas ai massimi da marzo. Sale il petrolio. Benzina verso i 2 euro al litro. Stangata per carburanti e bolletteLa guerra fra Iran e Stati Uniti sta determinando un nuovo blocco dello Stretto di Hormuz che ha ripercussioni sui prezzi delle materie prime ... quotidiano.net

Gas: future in rialzo a 52,9 euro guardando al Medio Oriente. Il Ttf guadagna il 3,16% ad Amsterdam ai massimi degli ultimi 3 mesi #ANSA x.com

Gas naturale ai massimi da marzo: perché il Ttf è tornato a 60 euroIl prezzo del gas in Europa torna ai massimi da marzo: Ttf di Amsterdam a 60 euro al MWh (+4,6%) sulle tensioni Usa-Iran nello Stretto di Hormuz. soldionline.it