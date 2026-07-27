Carburanti in arrivo intervento ponte | taglio accise solo sul gasolio

Il governo prepara un nuovo intervento sui prezzi dei carburanti, con un taglio delle accise esclusivamente sul gasolio. La misura segue una serie di decreti adottati tra il 19 marzo e il 6 luglio per contenere l’aumento dei costi, causato dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. Non sono stati annunciati altri interventi o modifiche per la benzina o altri carburanti.

Il governo è pronto a varare un nuovo provvedimento sulcaro carburanti, dopo i vari decreti che si sono alternati dal 19 marzo al 6 luglio per tamponare i prezzi lievitati a causa delconflitto tra Usa e Iran. Secondo quanto si apprende, infatti, questo pomeriggio si svolgerà una riunione delConsiglio dei Ministriin cui si discuterà di un ennesimointervento ponte in materia di accise, il quale entrerebbe in vigore la prossima settimana e riguarderebbe solamente il costo delgasolio. Inoltre, alla luce dei dati sull’extragettito Iva di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell‘accisa mobile. Con questi interventi la maggioranza vuole dare unsegnale chiarosu un tema particolarmente sentito dai cittadini, e vuole farloprima della settimana delle partenze da bollino rosso di inizio agosto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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