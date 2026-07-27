Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. La misura si applica ai carburanti e sarà efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La decisione è stata presa al termine di una riunione nel tardo pomeriggio di lunedì 27 luglio 2026.

È arrivato nel tardo pomeriggio di lunedì 27 luglio 2026, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, il via libera al taglio delle accise sui carburanti. Si tratta di una misura del valore complessivo di 125 milioni di euro che riguarderà solamente il gasolio. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Palazzo Chigi. "Il provvedimento - ha dichiarato -, che deve essere visto insieme al decreto interministeriale assunto da Mef e Mase in data odierna, fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e Iva di 17 centesimi fino al 6 di agosto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Carburanti, il Cdm approva il decreto: sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto

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