Carburanti Giorgetti | Sconto su gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto

Il governo ha annunciato uno sconto di 17 centesimi sui carburanti, applicabile esclusivamente al gasolio fino al 6 agosto. La misura riguarda due articoli, uno delle accise e un decreto interministeriale che coinvolge i ministeri delle finanze e dell’agricoltura. La riduzione si applica solo a questo tipo di carburante e sarà valida fino alla data stabilita. La decisione è stata comunicata dal ministro competente, che ha spiegato i dettagli della misura.

“Sui tratta di due articoli, il primo è relativo alle accise, al provvedimento che deve essere visto insieme al decreto interministeriale Mef-Mase che prevede uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, di 17 centesimi fino al 6 agosto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm dedicato alle misure sui carburanti. “E’ già previsto un Cdm il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione – spiega – è stato inoltro prorogato fino a luglio lo sconto per gli autotrasportatori e il credito di imposta per gli acgricoltori”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Carburanti, Giorgetti: sconto sul gasolio per 17 cent fino 6 agosto

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