Carburanti ecco quanto potrebbe valere il taglio delle accise su gasolio e benzina

Da ilsole24ore.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il costo di un pieno di gasolio è aumentato di circa 15 euro rispetto all’inizio di luglio, secondo il Codacons. Questa variazione viene attribuita alle modifiche alle accise sui carburanti, attualmente oggetto di valutazione da parte del governo. I dati indicano un incremento dei prezzi che coinvolge anche la benzina, influenzando le spese dei consumatori. La riduzione delle accise è stata proposta come misura per ridurre i costi, ma i risultati sui prezzi al dettaglio risultano ancora in fase di analisi.

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Un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto a inizio luglio. Lo afferma il Codacons, che diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche dei cittadini. Dal 3 luglio, data in cui è scaduto l’ultimo taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito di 30,3 centesimi di euro sula rete ordinaria, con una impennata del +16%, e di 28,7 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 17,9 centesimi. Aumenti che portano un pieno di gasolio a costare 15,15 euro in più rispetto al 3 luglio scorso (+14,35 euro in autostrada), mentre un pieno di benzina costa 8,95 euro in più - calcola il Codacons. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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