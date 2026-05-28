Dopo tre mesi di conflitto in Iran, il dibattito sui prezzi dei carburanti rimane aperto. Alcuni governi hanno valutato la possibilità di sospendere o ridurre le accise, ma finora non ci sono state decisioni ufficiali. Nel frattempo, il costo di benzina e gasolio varia notevolmente tra i diversi Paesi europei, con differenze significative rispetto ai prezzi italiani.

Tre mesi di guerra in Iran e un tema, quello dei carburanti e degli interventi governativi per calmierare i prezzi, che è ancora in piedi. Ma forse non per molto. Perché il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a una settimana dalla quarta scadenza del taglio alle accise dell’esecutivo (il 6 giugno), ha lasciato intendere che stavolta non è scontata una proroga. «A oggi - ha detto - non abbiamo previsto un altro intervento sulle accise». Anche perché in mezzo dovrebbe arrivare la risposta da Bruxelles all’Italia, che ha chiesto una maggiore flessibilità sul Patto di stabilità in materia di energia. Intanto, facciamo il punto delle puntate precedenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carburanti, stop al taglio accise? Ecco quanto costano benzina e gasolio negli altri Paesi

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