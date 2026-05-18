Carburanti il 22 maggio scade il taglio delle accise su benzina e diesel | di quanto saliranno i prezzi

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio termina la misura adottata dal governo per ridurre le accise sui carburanti. La riduzione si traduce in circa 20 centesimi in meno per il gasolio e 5 centesimi per la benzina, più l'IVA applicata. Dopo questa data, i prezzi alla pompa potrebbero aumentare in modo significativo, in base alle variazioni dei costi delle accise. La misura era stata introdotta per contenere i rincari legati ai prezzi energetici.

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Venerdì 22 maggio scade l'ultimo taglio delle accise deciso dal governo Meloni. La misura prevede una riduzione di circa 20 cent (più Iva) sul gasolio, 5 sulla benzina. Senza rinnovo dal giorno successivo alla scadenza il prezzo della verde potrebbe toccare i 2 euro, il diesel 2,20 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CARBURANTE DAL 1° MAGGIO STOP TAGLIO ACCISE PREZZI BENZINA IN AUMENTO

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