Carburanti il 22 maggio scade il taglio delle accise su benzina e diesel | di quanto saliranno i prezzi
Venerdì 22 maggio termina la misura adottata dal governo per ridurre le accise sui carburanti. La riduzione si traduce in circa 20 centesimi in meno per il gasolio e 5 centesimi per la benzina, più l'IVA applicata. Dopo questa data, i prezzi alla pompa potrebbero aumentare in modo significativo, in base alle variazioni dei costi delle accise. La misura era stata introdotta per contenere i rincari legati ai prezzi energetici.
Venerdì 22 maggio scade l'ultimo taglio delle accise deciso dal governo Meloni. La misura prevede una riduzione di circa 20 cent (più Iva) sul gasolio, 5 sulla benzina. Senza rinnovo dal giorno successivo alla scadenza il prezzo della verde potrebbe toccare i 2 euro, il diesel 2,20 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CARBURANTE DAL 1° MAGGIO STOP TAGLIO ACCISE PREZZI BENZINA IN AUMENTO
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