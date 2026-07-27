Carburanti alle stelle oggi il governo corre ai ripari | Cdm convocato per nuove misure

Il governo prova a correre ai ripari di fronte al nuovo balzo dei prezzi dei carburanti. Il Consiglio dei ministri è stato convocato per oggi alle 17.30 e, secondo quanto riferiscono fonti dell’esecutivo, all’ordine del giorno sono attese misure per contrastare il caro carburanti, dopo i forti rincari registrati negli ultimi giorni. L’impennata dei prezzi è legata alle tensioni internazionali delle ultime settimane e all’effetto della crisi nello Stretto di Hormuz, anche se nelle ultime ore il mercato petrolifero ha mostrato i primi segnali di raffreddamento dopo la sospensione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Benzina ai livelli più alti da ottobre 2023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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