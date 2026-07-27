Carburanti alle stelle oggi il governo corre ai ripari | Cdm convocato per nuove misure
Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi alle 17.30 per discutere nuove misure contro l’aumento dei prezzi dei carburanti, che sono cresciuti significativamente negli ultimi giorni.
Il governo prova a correre ai ripari di fronte al nuovo balzo dei prezzi dei carburanti. Il Consiglio dei ministri è stato convocato per oggi alle 17.30 e, secondo quanto riferiscono fonti dell’esecutivo, all’ordine del giorno sono attese misure per contrastare il caro carburanti, dopo i forti rincari registrati negli ultimi giorni. L’impennata dei prezzi è legata alle tensioni internazionali delle ultime settimane e all’effetto della crisi nello Stretto di Hormuz, anche se nelle ultime ore il mercato petrolifero ha mostrato i primi segnali di raffreddamento dopo la sospensione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Benzina ai livelli più alti da ottobre 2023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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