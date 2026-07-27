Carburante alle stelle il governo corre ai ripari | oggi il decreto legge sulle accise mobili Conte | Serve un bonus per le fasce più deboli

Da ilfattoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stato approvato un decreto legge sulle accise mobili per abbassare temporaneamente i prezzi dei carburanti. Il provvedimento prevede uno sconto sulle accise in vigore fino a fine agosto. Il governo ha deciso di intervenire dopo che il costo di benzina e diesel ha raggiunto livelli record, influenzando le spese di cittadini e imprese. Un bonus sarà destinato anche alle fasce più deboli della popolazione.

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L’estate torrida del governo Meloni – e parte del consenso nei confronti dei partiti di maggioranza – si gioca proprio sul prezzo alle stelle di benzina e diesel. Oggi alle 17:30 il Consiglio dei ministri si riunisce per intervenire sul caro carburanti, in particolare sul prezzo del gasolio e sul meccanismo dell’accisa mobile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riportato il prezzo medio dei carburanti in data odierna: 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 al litro per il gasolio. Questo è il costo in modalità self service lungo tutta la rete stradale nazionale. Per quanto riguarda la rete autostradale, invece, il prezzo medio del fai-da-te è di 2,071 euro al litro per la benzina e 2,255 al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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