Carburanti alle stelle Regione corre ai ripari | Schifani e Galvagno incontrano armatori e varano aiuti da 30 milioni

Il prezzo dei carburanti continua a salire, colpendo le imprese della regione. Per far fronte a questa situazione, le autorità regionali hanno deciso di intervenire con un pacchetto di aiuti da 30 milioni di euro. In un incontro recente, i rappresentanti della regione hanno ascoltato le richieste degli armatori e hanno annunciato il varo di questa misura straordinaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui