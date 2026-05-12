Carburanti alle stelle Regione corre ai ripari | Schifani e Galvagno incontrano armatori e varano aiuti da 30 milioni
Il prezzo dei carburanti continua a salire, colpendo le imprese della regione. Per far fronte a questa situazione, le autorità regionali hanno deciso di intervenire con un pacchetto di aiuti da 30 milioni di euro. In un incontro recente, i rappresentanti della regione hanno ascoltato le richieste degli armatori e hanno annunciato il varo di questa misura straordinaria.
Il caro carburanti torna a bussare alle casse delle imprese siciliane e la Regione prova a mettere un argine con un intervento straordinario da 30 milioni di euro. A Palazzo dei Normanni, il presidente della Regione Renato Schifani e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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