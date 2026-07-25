Benzina il governo pronto a nuove misure sulle accise | ?decreto ad agosto ipotesi accise mobili

Il governo prepara un decreto per abbassare i prezzi della benzina e del diesel, con un intervento previsto entro agosto. Si valuta l’uso delle “accise mobili” per modificare temporaneamente le tasse sui carburanti. Le nuove misure potrebbero includere anche altri sconti, oltre alle accise, per contenere il costo alla pompa. L’obiettivo è ridurre l’impatto del caro-carburante sui consumatori.

Governo al lavoro sul caro-carburante, con un decreto in arrivo e nuovi sconti per benzina e diesel, sfruttando il meccanismo delle "accise mobili" e non solo. Ieri, con il prezzo medio del gasolio arrivato a 2,161 euro al litro (oltre il record di marzo 2022, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina) e la benzina salita a 1,968 euro al litro, è stata la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad attivarsi. Una telefonata al ministro dell'Economia nel pomeriggio per fare il punto sulla folle corsa dei prezzi alla pompa dovuta alla nuova escalation in Iran. E una richiesta chiara: muoversi, in fretta, per fermare i rincari. Benzina e diesel salgono di uno, due centesimi al giorno e già da giorni toccano la quota psicologica dei due euro al litro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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