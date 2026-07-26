carburanti alle stelle meloni accelera sul decreto taglia prezzi poi le accise mobili

I prezzi dei carburanti sono aumentati significativamente, con un incremento di 29 miliardi di euro in un anno per bollette e rifornimenti. Durante i mesi di luglio e agosto, il costo complessivo dei rifornimenti estivi si avvicina a 11 miliardi di euro. Di fronte a questa situazione, il governo ha deciso di accelerare l’adozione di un decreto per ridurre i prezzi e ha annunciato l’introduzione di accise mobili per contenere i costi.

I prezzi dei carburanti continuano a salire. I conti della Cgia e delle associazioni dei consumatori non lasciano dubbi: in un anno 29 miliardi in più soltanto per pagare le bollette e fare il pieno; mentre fare rifornimento nel periodo estivo, calcolando luglio e agosto, costerà quasi 11 miliardi. Di fronte a questa ascesa continua il governo sta valutando come intervenire: sul tavolo in prima battuta, le accise mobili. Si tratta di un meccanismo di riduzione temporanea che sfruttando l'extragettito dell'Iva ha bisogno di aspettare i dati di luglio. Cioè almeno dopo i primi 2-3 giorni di agosto. E quindi in linea con la data possibile dell'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva, che dovrebbe essere il 4 agosto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Carburanti, Meloni: «Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili»

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