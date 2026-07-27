Il Carbonia Film Festival si avvicina con un’anteprima dedicata al cinema d’autore contemporaneo: martedì 28 luglio, alle 21.30, l’Arena Mirastelle di piazza Roma ospiterà la proiezione de Il Rapimento di Arabella, il nuovo film della regista Carolina Cavalli, nell’ambito della rassegna Orbite – Cinema sotto le Stelle. Presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film sarà introdotto dalla stessa Cavalli, che al termine della proiezione incontrerà il pubblico per un dialogo dedicato all’opera. Il Rapimento di Arabella racconta la storia di Holly, ventotto anni, convinta di aver sempre sbagliato strada nella vita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Carbonia Film Festival, Carolina Cavalli presenta Il Rapimento di Arabella nell’anteprima di Orbite – Cinema sotto le Stelle

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