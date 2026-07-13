Umbria Film Festival 2026 | il cinema torna sotto le stelle di Montone Il programma e gli ospiti della 30ª edizione

Dal 15 al 19 luglio 2026 si terrà a Montone la 30ª edizione dell’Umbria Film Festival. La rassegna si svolgerà nel borgo medievale, che si trasformerà in una sala cinematografica all’aperto. La manifestazione prevede proiezioni di film, incontri e momenti dedicati alla comunità. La programmazione e gli ospiti sono stati annunciati per questa edizione, che celebra trent’anni di eventi dedicati al cinema.

Trent’anni di grande cinema, incontri e senso di comunità. Da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026, lo splendido borgo medievale di Montone torna a trasformarsi in una grande sala cinematografica a cielo aperto per la 30ª edizione dell’Umbria Film Festival. Cinque giorni di proiezioni ed eventi completamente gratuiti che animeranno il centro storico: dalle attesissime serate sotto le stelle in Piazza Fortebraccio agli appuntamenti culturali al Cinema Ed Lewis, passando per i concorsi al Teatro San Fedele e le cerimonie ufficiali nella Chiesa di San Francesco. La direzione artistica di Maria Teresa Cavina quest’anno mette al centro un cinema che interroga il presente, unendo l’arte e l’intrattenimento alla riflessione etica e civile. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Umbria Film Festival 2026, il programma e gli ospiti della 30ª edizione

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