L'Umbria Film Festival 2026 ha iniziato oggi la sua 30ª edizione a Montone, con incontri e proiezioni gratuite fino al 19 luglio. Tra gli ospiti ci sono attori, registi e coreografi come Arnaud Louvet, Mattea Fo, Francesco Virga, Abdallah Al-Khatib, Stefano Bertea e Marco Pontecorvo. La manifestazione include omaggi a San Francesco, Dario Fo e Gillo Pontecorvo, con una cerimonia finale in Piazza Fortebraccio.

Dal 15 al 19 luglio incontri e proiezioni gratuite con Arnaud Louvet, Francesco Virga, Abdallah Al-Khatib, Mattea Fo, Stefano Bertea e Marco Pontecorvo, tra omaggi a San Francesco, Dario Fo e Gillo Pontecorvo, concorsi e cerimonia finale in Piazza Fortebraccio Domani il cinema tornerà a illuminare Montone. Da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026 l’ Umbria Film Festival festeggia la sua 30ª edizione con un programma diffuso nel centro storico: le serate in Piazza Fortebraccio, gli incontri al Cinema Ed Lewis, i concorsi al Teatro San Fedele e la cerimonia di consegna delle Chiavi della Città nella Chiesa San Francesco. Il festival conferma la propria vocazione: trasformare il borgo in una sala a cielo aperto, gratuita e accessibile, dove il cinema diventa occasione di visione, confronto e partecipazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Umbria Film Festival 2026, parte oggi la 30ª edizione: da Elio Germano e Mattea Fo ad Arnaud Louvet e Gurinder Chadha, il grande cinema torna sotto le stelle di Montone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO: LA MIA MIGLIORE AMICA E IL MARANZA SI SONO DATI UN BACIO DI NASCOSTO MA LI HO SCOPERTI!

Notizie e thread social correlati

Umbria Film Festival 2026: il cinema torna sotto le stelle di Montone. Il programma e gli ospiti della 30ª edizioneDal 15 al 19 luglio 2026 si terrà a Montone la 30ª edizione dell’Umbria Film Festival.

Umbria Film Festival 2026 celebra 30 anni di cinema: a Montone cinque giorni di proiezioni gratuite e grandi omaggiDal 15 al 19 luglio 2026 si svolgerà la 30ª edizione dell’Umbria Film Festival a Montone.

Temi più discussi: Umbria Film Festival festeggia 30 anni, al via dal 15 luglio a Montone; Umbria Film Festival 2026, al via la 30ª edizione: cinque giorni di cinema sotto le stelle a Montone; Umbria Film Festival, al via l’edizione del trentennale; Umbria Film Festival, il cinema torna sotto le stelle di Montone: Germano l'ospite d'onore. Il programma dei film.

Umbria Film Festival 2026, grandi nomi per la 30ª edizione: Elio Germano, Mattea Fò, Arnaud Louvet e Gurinder Chadha ift.tt/UJuqamM x.com

Umbria Film Festival 2026, al via la 30ª edizione: da Elio Germano e Mattea Fo ad Arnaud Louvet e Gurinder ChadhaDa mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026 l'Umbria Film Festival festeggia la sua 30ª edizione con un programma diffuso nel centro storico: ... hotcorn.com

Umbria Film Festival 2026A Montone la 30ª edizione dell'Umbria Film Festival con proiezioni gratuite, incontri, omaggi, concorsi e grandi ospiti del cinema. itinerarinellarte.it