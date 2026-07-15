Umbria Film Festival 2026 parte oggi la 30ª edizione | da Elio Germano e Mattea Fo ad Arnaud Louvet e Gurinder Chadha il grande cinema torna sotto le stelle di Montone

Da spettacolo.periodicodaily.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Umbria Film Festival 2026 ha iniziato oggi la sua 30ª edizione a Montone, con incontri e proiezioni gratuite fino al 19 luglio. Tra gli ospiti ci sono attori, registi e coreografi come Arnaud Louvet, Mattea Fo, Francesco Virga, Abdallah Al-Khatib, Stefano Bertea e Marco Pontecorvo. La manifestazione include omaggi a San Francesco, Dario Fo e Gillo Pontecorvo, con una cerimonia finale in Piazza Fortebraccio.

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Dal 15 al 19 luglio incontri e proiezioni gratuite con Arnaud Louvet, Francesco Virga, Abdallah Al-Khatib, Mattea Fo, Stefano Bertea e Marco Pontecorvo, tra omaggi a San Francesco, Dario Fo e Gillo Pontecorvo, concorsi e cerimonia finale in Piazza Fortebraccio Domani il cinema tornerà a illuminare Montone.  Da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026  l’ Umbria Film Festival  festeggia la sua 30ª edizione con un programma diffuso nel centro storico: le serate in Piazza Fortebraccio, gli incontri al Cinema Ed Lewis, i concorsi al Teatro San Fedele e la cerimonia di consegna delle Chiavi della Città nella Chiesa San Francesco. Il festival conferma la propria vocazione: trasformare il borgo in una sala a cielo aperto, gratuita e accessibile, dove il cinema diventa occasione di visione, confronto e partecipazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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