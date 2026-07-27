Capri si illumina per Peppino | la villa di Monte Castiglione in festa per il suo 87° compleanno

Da 361magazine.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi Peppino di Capri avrebbe spento 87 candeline. Se n’è andato solo pochi giorni fa, ma l’isola non dimentica. Come da oltre sessant’anni a questa parte, il 27 luglio era per lui il giorno del ritorno a casa. Nella villa di famiglia a Monte Castiglione, con la terrazza che spazia sull’intera isola e sui due golfi, c’era sempre la sua festa. Musica, luce, gente. E la tradizione non si interrompe. La famiglia ha deciso di onorarlo proprio così: con la stessa atmosfera che lui avrebbe voluto. La casa vuota, ma piena di musica Dalle 20 alle 24 la villa resterà senza ospiti, ma accesa a giorno. Volutamente. Un impianto audio puntato verso il paese trasmetterà i suoi brani più amati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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