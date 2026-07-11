L’ultimo canto di Peppino di Capri | il video-saluto ai lettori dalla sua villa prima della morte a 87 anni

Il 11 luglio 2026, a 87 anni, è morto Peppino di Capri. Pochi giorni prima, aveva pubblicato un video in cui salutava i lettori dalla sua villa. La notizia della scomparsa ha fatto il giro del mondo della musica italiana. La sua morte è avvenuta pochi giorni prima di un compleanno importante, che avrebbe festeggiato con la stessa leggerezza della sua musica.

L’11 luglio 2026 la musica italiana ha perso uno dei suoi protagonisti più amati. Peppino di Capri si è spento a 87 anni, pochi giorni prima di tagliare un traguardo che avrebbe celebrato con quella stessa leggerezza che ha sempre contraddistinto la sua arte. Un artista capace di attraversare generazioni, di far ballare l’Italia del boom economico e di continuare a emozionare fino all’ultimo respiro. Nell’estate del 2025, quando ancora la sua voce risuonava nella villa che dominava il mare della sua Capri, Peppino di Capri concesse quella che sarebbe stata la sua ultima intervista al Corriere della Sera. Un incontro intimo, lontano dai riflettori dei grandi palchi, tra le mura della casa che aveva scelto come rifugio e regno personale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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