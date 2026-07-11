Peppino di Capri è morto a 86 anni nella sua villa. La sua scomparsa apre la gestione del suo patrimonio, che include diritti d’autore, un’etichetta discografica e la proprietà immobiliare. La villa Castiglione è stata il suo ultimo domicilio. La famiglia e gli eredi si occuperanno delle questioni patrimoniali e legali legate alla sua eredità. Nessuna informazione è stata rilasciata sulle future decisioni riguardo ai diritti delle sue opere o alla gestione delle proprietà.

Roma, 11 luglio 2026 – La scomparsa di Peppino di Capri, morto all'età di 86 anni a Villa Castiglione dopo una lunga malattia, segna la fine di un'epoca per la musica italiana e apre la complessa pagina della gestione del suo patrimonio. Quando un artista di questo calibro lascia la scena, l'eredità non si misura semplicemente in termini finanziari, ma si estende a un valore immateriale, editoriale e d'immagine che ha radici profonde in oltre sessant'anni di successi internazionali. Il patrimonio dell'artista si articola principalmente su tre pilastri fondamentali: il catalogo editoriale delle canzoni, la proprietà immobiliare sull'isola e la discografia legata alla sua storica etichetta indipendente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il patrimonio di Peppino di Capri, non solo eredità artistica: un impero tra diritti d’autore, etichetta e la mega villa Castiglione

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