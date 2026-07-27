È stato l’anno più brutto e il più bello | Stefano De Martino si emoziona ritirando il premio dedicato al padre

Durante il Premio Capri Danza International 2026, un ballerino ha ricevuto il Premio Speciale “Grandi Eventi Enrico De Martino” in memoria del padre, scomparso a gennaio dello stesso anno. L’attore e ballerino si è emozionato nel ritirare il riconoscimento, definendo l’anno come il più brutto e il più bello. L’evento si è svolto il 26 luglio 2026 e ha visto la consegna del premio dedicato a una figura importante per il destinatario.

È stato uno dei momenti più emozionanti del Premio Capri Danza International 2026. Ieri 26 luglio 2026 Stefano De Martino ha ricevuto il Premio Speciale “ Grandi Eventi Enrico De Martino “, istituito quest’anno per ricordare il padre Enrico, scomparso a gennaio 2026. Un riconoscimento dal forte valore simbolico, consegnato al conduttore per il successo dello spettacolo teatrale Meglio Stasera. Stefano De Martino (Rai) Salendo sul palco della Certosa di San Giacomo, De Martino ha faticato a trattenere l’emozione, definendo il premio il più significativo della sua carriera. “Per chi fa il mio lavoro restare senza parole non è all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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