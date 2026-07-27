Paolo Maldini si prepara a lasciare il ruolo di direttore tecnico della Federcalcio, in conseguenza della crisi tra Malagò e Pirlo. La situazione ha portato alla possibile fine dell’incarico di Pirlo come allenatore della nazionale, creando tensioni interne. Maldini avrebbe deciso di fare un passo indietro, mentre l’addio di Pirlo appare ormai imminente. La vicenda ha generato un impatto significativo sulla gestione tecnica della squadra nazionale.

Paolo Maldini è pronto allo strappo con Giovanni Malagò e a fare un passo indietro dal lavoro, appena assunto, di direttore tecnico della Federcalcio. È il danno collaterale della vicenda che ha allontanato, forse definitivamente, Andrea Pirlo dalla panchina della nazionale. Il campione del mondo 2006 è stato bruciato sull’altare delle polemiche per la collaborazione con il portale russo di scommesse Fonbet ma anche, e soprattutto, dall’ondata di proteste per la scelta di un profilo ritenuto inadatto a guidare la nazionale. Malagò non ha ancora ufficializzato la sua decisione e ha trascorso il fine settimana immerso nella lettura dei documenti e contratti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caos Pirlo, Maldini pronto all’addio alla nazionale

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