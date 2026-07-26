Mimun annuncia | Nazionale rivoluzione in vista Arriva Mancini E tutto cambia Quindi addio Maldini e Pirlo

Da ilnapolista.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore del Tg5 ha annunciato su Twitter che la nazionale di calcio sta per subire un cambiamento importante, con l’arrivo di un nuovo allenatore. La comunicazione menziona un’“rivoluzione” e cita il nome di un tecnico, senza specificare ulteriori dettagli. Si tratta di un annuncio che potrebbe comportare un cambio di guida tecnica e la fine di un’epoca per il team. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli addetti ai lavori.

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Il direttore del Tg5 Clemente Mimun annuncia la rivoluzione in Federcalcio e nella Nazionale. Un brevissimo tweet: “rivoluzione in vista:Mancini!!!”. Sarebbe clamoroso. Mimun aggiunge un secondo tweet: “E tutto cambia”. Il che significherebbe l’addio di Paolo Maldini. Ovviamente non è una notizia ufficiale. È il direttore del Tg5 che anticipa quel che a suo avviso sta per accadere in Federcalcio e alla Nazionale. Tramonterebbe l’ipotesi Pirlo travolto da critiche sia politiche sia tecnico-calcistiche. Sarebbe realmente una rivoluzione. E significherebbe che dopo un mese la Federcalcio tornerebbe alla casella di partenza. Con un ct ma senza direttore tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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