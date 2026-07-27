caos nazionale dimissioni di maldini e leonardo

Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dal loro ruolo di dirigenti in FGIC dopo 17 giorni dalla nomina. La decisione è stata presa a causa di divergenze sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Nessun dettaglio sulle prossime mosse o sui motivi specifici dei dissidi. La loro uscita avviene in un momento di tensione nel mondo sportivo. La situazione ha generato un forte clamore tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Clamoroso epilogo in FGIC. Ad appena 17 giorni dalla loro nomina, Paolo Maldini e Leonardo lasciano l’incarico da dirigenti in seguito ai dissidi sulla scelta del nuovo Ct dell’Italia. E Malagò deve ripartire da zero nella ricostruzione della Nazionale. Sullo sfondo degli addii, ovviamente, pesa il caso Pirlo, ovvero quel profilo scelto da Maldini e Leonardo che avrebbe preso nelle proprie mani la squadra ma che è stato bocciato dal presidente della Federcalcio. Una frattura insanabile quindi quella tra i dirigenti e Malagò, il quale ora dovrà trovare in fretta un altro nome da presentare al Consiglio federale di domani. Chi sarà il nuovo ct della Nazionale? Ebbene, sul tavolo tornano i nomi di Conte e Mancini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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