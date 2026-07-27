Caos Italia Pirlo non sarà il Ct | Maldini e Leonardo verso le dimissioni

La FIGC ha ufficialmente escluso Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. La decisione avviene in un momento di tensione crescente, con voci di dimissioni di Maldini e Leonardo. La panchina azzurra rimane vuota, mentre le trattative per il sostituto continuano senza conferme. Nessun altro nome è stato comunicato ufficialmente, e la situazione rimane incerta.

La panchina della Nazionale italiana resta vuota e intorno alla Figc si apre una nuova fase di tensione. Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico dell’Italia, nonostante nelle ultime ore il suo nome fosse diventato il principale punto di riferimento del progetto costruito da Paolo Maldini e Leonardo. È stato lo stesso ex centrocampista azzurro a comunicare la fine della trattativa attraverso Instagram. «Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana», ha scritto Pirlo, aggiungendo il passaggio al messaggio con il quale aveva già provato a chiarire la propria posizione dopo le polemiche legate al suo incarico di global ambassador di Fonbet, società russa attiva nel settore delle scommesse. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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PIRLO NON SARÀ CT. MALDINI E LEONARDO VERSO LE DIMISSIONI. CAOS TOTALE ALLA FIGC.

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