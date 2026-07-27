L’idea di nominare Thiago Motta come nuovo commissario tecnico circola tra le voci di mercato. La proposta punta a risolvere la crisi in Federazione, cercando di coinvolgere un allenatore che possa unificare le parti e valorizzare i giovani. La scelta potrebbe servire a evitare le dimissioni di dirigenti chiave, come Maldini e Leonardo. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sulla decisione, ma la candidatura di Motta viene valutata come una possibile soluzione.

di Luca Fioretti L’ex allenatore della Juventus rappresenta il profilo ideale per unire le parti, valorizzare i giovani e sbloccare lo stallo in Federcalcio. Un nuovo clamoroso nome si fa strada sul tavolo della Federcalcio nel tentativo di superare un momento di fortissima tensione istituzionale. Secondo la Gazzetta tra le ipotesi valutate nelle ultime ore per la panchina della Nazionale è emersa infatti la candidatura di Thiago Motta. L’ex tecnico della Juventus potrebbe rappresentare la chiave di svolta per ricucire lo strappo con Paolo Maldini e Leonardo e scongiurare le loro paventate dimissioni, arrivate al culmine della bocciatura dell’opzione Andrea Pirlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Juventusnews24.com - Caos Italia, spunta l’idea Thiago Motta come nuovo CT: la mossa per evitare le dimissioni di Maldini e Leonardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TIAGO GABRIEL AL NAPOLIOFFERTA PRONTAFOLORUNSHO AL MONZANAPOLI CARRARESE 2-0

Notizie e thread social correlati

Ct azzurro, l'ultima idea è Thiago Motta: con lui potrebbero restare Maldini e Leonardo. Colloqui in corsoLa federazione calcistica sta valutando l'ipotesi di ingaggiare Thiago Motta come nuovo allenatore della nazionale.

Thiago Motta ct dell’Italia? Il suo nome può ricucire lo strappo tra Malagò, Maldini e LeonardoThiago Motta è stato proposto come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Argomenti più discussi: Caos dietro le sbarre della Dozza. Cella incendiata e agenti aggrediti. Ergastolano ferisce sette persone; Incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo, 23 intossicati: un detenuto nel caos si toglie la vita; Caos Bad Bunny, la rabbia dei fan: Non vogliamo i soldi, ma il concerto. Ringraziando il cielo nessuno ci ha lasciato le penne; Caos Italia: Malagò blocca la nomina di Pirlo, Maldini e Leonardo a rischio dimissioni.

Caos Italia: secondo SportMediaset spunta anche il nome di Vanoli come nuovo ctPer la panchina della Nazionale italiana spunta anche il nome dell'ex allenatore della Fiorentina: i nomi in ballo dopo il no a Pirlo ... firenzeviola.it