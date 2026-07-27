Caos Italia | Pirlo non sarà il ct della Nazionale Maldini può lasciare

Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, il direttore tecnico e il suo consulente avevano considerato Pirlo come possibile sostituto, ma l’ex centrocampista non ha ottenuto il sostegno desiderato. La scelta finale non è stata comunicata pubblicamente, e il processo di selezione per il ruolo di ct continua. Maldini, che aveva collaborato con il direttore tecnico, potrebbe lasciare il suo incarico.

Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo consulente Leonardo avevano puntato su Andrea Pirlo come ct dell’Italia. Un’investitura che non aveva entusiasmato gli appassionati di pallone, visto il curriculum da allenatore dell’ex centrocampista di Milan e Juventus. Poi sono arrivate le “ombre russe”, con relative polemiche: stamattina Pirlo ha annunciato con una storia su Instagram «di aver appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana». La storia pubblicata da Andrea Pirlo su Instagram. Le parole di Pirlo dopo le critiche per i legami con la Russia. Dopo giorni di polemiche... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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