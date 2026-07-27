Caos Italia Maldini e Leonardo lasciano dopo 16 giorni | Mancini torna in pole

Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dai ruoli di direttore tecnico e advisor della FIGC dopo soli 16 giorni dall’inizio del progetto. La loro partenza avviene prima che il nuovo corso della Nazionale possa davvero partire. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato a un cambio di leadership in tempi molto rapidi. Mancini torna quindi in pole position per la guida della squadra nazionale.

Il nuovo corso della Nazionale si interrompe prima ancora di cominciare davvero. Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi di direttore tecnico e advisor della FIGC, appena 16 giorni dopo l’avvio del progetto. Una decisione clamorosa che costringe la Federazione a ripensare nuovamente l’intera struttura tecnica e riapre la corsa alla panchina azzurra. Alla base dell’addio di sarebbe la mancata nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico. l’ex allenatore di Juventus e Sampdoria era il profilo sostenuto con maggiore convinzione da Maldini e Leonardo, ma le polemiche emerse negli ultimi giorni avrebbero spinto la FIGC a fare marcia indietro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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