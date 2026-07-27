Italia che caos! Mancini di nuovo in pole Maldini e Leonardo lasciano i loro ruoli

Paolo Maldini e Leonardo hanno annunciato le proprie dimissioni dai rispettivi ruoli nella Nazionale di calcio. La decisione è stata comunicata pochi giorni prima di un previsto annuncio ufficiale da parte della Federazione. Maldini ricopriva il ruolo di direttore tecnico, mentre Leonardo era il suo consigliere. La notizia ha generato sorpresa nel mondo del calcio italiano. Nel frattempo, Roberto Mancini si trova ancora in pole position per la guida tecnica della squadra.

Decisione e notizia clamorose per quanto riguarda l'Italia: Paolo Maldini (direttore tecnico) e Leonardo (suo advisor) lasciano la Nazionale a pochi giorni dall'annuncio ufficiale della Federazione, lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio. Questo per i problemi arrivati dalla scelta di Andrea Pirlo come nuovo CT, decisione respinta dalla FIGC. Uno scenario clamoroso per il calcio italiano che aveva puntato su Paolo Maldini per ricostruire tutto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza edizione di fila. promowebapp I possibili sostituti: i tre fronti per la panchina azzurra. E ora cambia di nuovo tutto per l'Italia: il favorito per il ruolo di CT è Roberto Mancini, il profilo preferito da Giovanni Malagò, mentre Giorgio Chiellini può diventare il prossimo dt. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Disastro Italia! Cacciati Pirlo e Maldini Caos esoneri e zero idee! CALCIO TALK

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