Due uomini sono stati arrestati nel centro storico di Campobasso con l’accusa di droga e armi. Durante un blitz, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. Uno dei due è stato anche fermato per resistenza e lesioni a pubblici ufficiali. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno sequestrato droga e armi durante l’intervento. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sulle quantità sequestrate.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e, per uno di loro, anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Campobasso. L’operazione è stata condotta nella mattinata del 23 luglio dagli agenti della Questura, che hanno rinvenuto droga e armi in un’abitazione del centro storico. I due sono stati posti in custodia cautelare in carcere, come disposto dal GIP, mentre le indagini sono ancora in corso. Operazione della Polizia nel centro storico Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Campobasso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Campobasso, droga e armi nel centro storico: scatta il blitz in casa, due arrestati

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