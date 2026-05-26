Traffico di droga armi ed esplosivi | scatta il blitz antimafia nel Salento 30 arresti

Da lecceprima.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Traffico di droga, armi ed esplosivi: i carabinieri hanno eseguito trenta misure restrittive tra il Salento e Brindisi. L’operazione, condotta tra notte e alba, ha coinvolto le province di Lecce e Brindisi. Le misure sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura. L’indagine ha portato all’arresto di persone ritenute coinvolte in attività criminali legate alla mafia.

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LECCE – Un’operazione antimafia tra la notte e l’alba nel Nord Salento. I carabinieri del comando provinciale hanno infatti eseguito trenta misure restrittive nella provincia e anche in quella di Brindisi, emesse dal gip Francesco Valente, su richiesta della sostituta procuratrice della Direzione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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