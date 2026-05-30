A Campobasso, le forze dell'ordine hanno condotto un’operazione che ha portato a circa 200 controlli tra cittadini e veicoli. Durante l’intervento, sono stati sequestrati droga e armi, con alcune perquisizioni nelle zone centrali e periferiche della città. Le forze dell’ordine hanno individuato le persone attraverso controlli mirati e verifiche di documenti, utilizzando anche banche dati e servizi di intelligence. Nessuna informazione è stata fornita sulle identità o sui possibili arresti.

? Domande chiave Quali zone di Campobasso sono state colpite dai controlli della Squadra Mobile?. Come hanno fatto le forze dell'ordine a individuare 200 persone?. Quali tipi di armi e droghe sono stati sequestrati durante il blitz?. Perché la polizia ha concentrato l'operazione vicino ai locali della movida?.? In Breve Operazione coordinata il 14 maggio dalla Squadra Mobile e dal Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo.. Controlli concentrati in varie zone di Campobasso e aree limitrofe ai locali notturni.. A livello nazionale l'azione ha prodotto 1.335 arresti e 2.358 denunce totali.. Sequestri nazionali includono 450 chili di droga, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Campobasso: 200 controlli tra sequestri di droga e armi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blitz in Val Fortore: 112 controlli e sequestri tra droga e alcolNella giornata di ieri, 18 agenti della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno condotto 112 verifiche nella zona della Val Fortore.

Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza e porto di armi, sequestri di drogaNei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Borgotaro hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, durante i quali sono state...