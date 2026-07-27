Campidoglio | la presidente Celli riceve la delegazione dell’amministrazione municipale di Hanoi

Questa mattina, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha avuto il piacere di accogliere in Campidoglio una delegazione dell’amministrazione municipale di Hanoi, la capitale del Vietnam. L’incontro ha avuto come tema centrale i rapporti di cooperazione e amicizia che intercorrono tra Roma e Hanoi, in continuità con le relazioni già consolidate che uniscono l’Italia e il Vietnam. Un Legame Storico tra Italia e Vietnam. Questo legame, costruito nel corso degli anni, si fonda su una lunga tradizione di dialogo istituzionale, collaborazione e vicinanza tra i due Paesi. La presenza a Roma di una delle più significative comunità vietnamite in Italia ha ulteriormente rafforzato questo rapporto, contribuendo a un intenso scambio culturale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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