Il presidente della Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della Nato ha incontrato l’Ammiraglio Vandier, comandante del Comando Supremo Alleato per la Trasformazione della NATO. L’incontro si è svolto oggi pomeriggio presso la Camera dei deputati. La discussione ha riguardato le scelte strategiche dell’Alleanza e il supporto alle decisioni in ambito militare e di trasformazione. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

ROMA – Il presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, Lorenzo Cesa, ha ricevuto oggi pomeriggio presso la Camera dei deputati l’Ammiraglio Pierre Vandier, che è a capo del Comando Supremo Alleato per la Trasformazione della NATO, dislocato negli USA a Norfolk. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come oggi sia sempre più cruciale che la NATO si doti delle capacità necessarie ad affrontare uno scenario caratterizzato dal rapido mutamento delle minacce, dalla crescente competizione strategica e dalla continua evoluzione tecnologica. Al termine della riunione, a cui hanno partecipato anche i senatori Alberto Losacco, Simona Malpezzi e Adriano Paroli, il Presidente Cesa ha sottolineato come la dimensione parlamentare possa offrire un contributo importante a questo percorso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nato, presidente delegazione parlamentare Cesa riceve Ammiraglio Vandier: “Accompagnare le scelte strategiche dell’Alleanza”

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Semin. Gruppo speciale Mediterraneo,Medio Oriente e Assemblea parlamentare Alleanza atlantica (ita)

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