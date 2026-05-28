Una delegazione di Ferrari ha incontrato Papa Francesco a Castel Gandolfo per presentare il nuovo modello “Luce”, il primo a cinque posti del marchio. La visita si è svolta in un contesto privato, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’incontro. La presentazione del veicolo è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni su eventuali impegni futuri o commenti da parte del Papa.

Una delegazione del marchio Ferrari incontra Papa Francesco. L’occasione è la presentazione del nuovo modello “Luce”, il primo a cinque posti. Il momento dal forte valore simbolico tra il mondo dell’automotive e il Vaticano, vede coinvolto in prima persona John Elkann, presidente di Ferrari, accompagnato da rappresentanti dell’azienda di Maranello per presentare la nuova Ferrari “Luce”. Durante la visita, immortalata anche in un video in cui si sente la frase “La prima a cinque posti”, è stato mostrato il nuovo veicolo al Pontefice. Un gesto di omaggio ha reso l’occasione ancora più significativa: Elkann ha consegnato al Papa il volante dell’auto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Papa Leone XIV riceve la delegazione Ferrari a Castel Gandolfo: presentata la nuova “Luce”

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Papa Leone XIV riceve in Udienza la Delegazione di Courage International

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